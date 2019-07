Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss

Landkreis Harburg (ots)

Jesteburg - Beamte der Polizei Buchholz wollten am Sonntagabend gegen halb elf einen Fahrzeugführer in Jesteburg kontrollieren. Als dieser die Polizisten bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Die Fahrt ging über mehrere Straßen und Feldwege bis in die Nähe von Hanstedt. Dort konnte der VW letztendlich gestoppt werden. Der 31 Jährige stand nach einem vor Ort durchgeführten Urintest unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis. Dies könnte die halsbrecherische Flucht erklären. Dem Mann aus der Samtgemeinde Hanstedt wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

