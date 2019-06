Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vor fast neun Jahren gestohlene Geldbörse aufgefunden

Bautzen (ots)

Eine 73-jährige Seniorin aus Bautzen staunte nicht schlecht, als Polizeibeamte ihr am 27. Juni 2019 mitteilten, dass ihre 2010 entwendete Geldbörse wieder aufgetaucht ist.

Ein 29-jähriger Tscheche fand diese bei einem Spaziergang in einem Waldstück nahe der Ortschaft Sluknov und brachte sie zur Bundespolizeiinspektion Ebersbach. In der Geldbörse befanden sich diverse zeitlich ungültige EC-Karten, eine Krankenversichertenkarte, eine VISA-Kreditkarte sowie diverse Bonuskarten. Augenscheinlich lag diese Geldbörse bereits längere Zeit unter freiem Himmel, da sie bereits mit Moos bewachsen war. Ein Anruf bei der überraschten Frau ergab, dass ihr das Portmonee bereits im September 2010 aus ihrem Garten in Ringenhain entwendet wurde.

Dass die 73-Jährige nach nun fast neun Jahren ihre Geldbörse zurückerhält, damit hätte sie nicht gerechnet. (jh)

