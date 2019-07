Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf/Elstorf - Verkaufswagen aufgebrochen ++ Hollenstedt - Polizei sucht Unfallverursacher

Winsen (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag (25.07.2019), in der Zeit zwischen 09.40 und 14.15 Uhr sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Eschenweg eingestiegen. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend sämtlich Räume durchwühlt. Sie stahlen Schmuck und Kleidung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Verkaufswagen aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Lindenstraße einen Verkaufswagen aufgebrochen. Der Fiat Ducato stand auf einem Schotterparkplatz. In der Zeit zwischen 18.45 und 04 Uhr brachen die Diebe eine Tür auf und durchsuchten den Wagen. Sie erbeuteten eine geringe Menge Wechselgeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 70013860.

Hollenstedt - Polizei sucht Unfallverursacher

Bereits am Freitag, 19.07.2019 kam es auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein schwarzer Toyota Auris am Heck beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3.000 Euro.

Der Unfall dürfte sich in der Zeit zwischen 11.45 und 12.15 Uhr ereignet haben. Bemerkt wurden die Schäden erst in dieser Woche. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich nach Spurenlage um einen blauen Pkw.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 28000.

