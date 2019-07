Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendiebe festgenommen ++ Salzhausen/Luhmühlen - Schwächeanfall am Steuer

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Ladendiebe festgenommen

In einem Markt an der Eckeler Straße sind am Mittwoch (24.07.2019), gegen 10.45 Uhr vier Personen dabei beobachtet worden, wie sie eine Handtasche aus dem Einkaufswagen einer Kundin gestohlen hatten. Als Mitarbeiter die Gruppe ansprachen, konnte ein Mann flüchten. Ein 50-jähriger Mann, eine 35-jährige Frau und deren 14-jährige Tochter wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Bei der Überprüfung fanden die Beamten neben den Wertsachen aus der Handtasche auch andere im Geschäft entwendete Waren bei den drei Beschuldigten. In ihrem Pkw fanden sich diverse leere Geldbörsen und Kleidungsstücke, die noch mit den Preisetiketten versehen waren. Die drei tschechischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen. Die Jugendliche kam in die Obhut des Jugendamtes. Die beiden Erwachsenen blieben im Polizeigewahrsam.

Nach ersten Erkenntnissen sind alle Personen bereits bundesweit im Zusammenhang mit Ladendiebstählen polizeilich aufgefallen. Ob die Beschuldigten einem Haftrichter vorgeführt werden, entscheidet sich im Laufe des Tages.

Salzhausen/Luhmühlen - Schwächeanfall am Steuer

In der Straße Am Wiesengrund kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Pkw in der Straße unterwegs und erlitt nach eigenen Angaben einen Schwächeanfall. In der Folge fuhr er mit seinem Wagen in einen Vorgarten, beschädigte den Zaun, Büsche und zwei auf dem Grundstück geparkte Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der 78-Jährige verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

