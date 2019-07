Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Egestorf - Dieseldiebstahl ++ Buchholz - Werkzeuge und Kabel gestohlen

Seevetal/Horst (ots)

Pkw gestohlen

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Mercedes-Maybach S 500 von einem Grundstück an der Straße Ohlendorfer Stieg gestohlen. Die schwarze Limousine hatte das Kennzeichen WL-O 464. Vermutlich manipulierten die Täter das sogenannten Keyless-Go-System, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Egestorf - Dieseldiebstahl

An der Straße Buchenring haben Diebe in der Nacht zu Montag die Tanks eines Radladers und eines Baggers aufgebrochen und daraus rund 400 Liter Diesel abgezapft. Die Schadenshöhe wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Wie die Täter den Kraftstoff abtransportierten, ist noch unklar.

Buchholz - Werkzeuge und Kabel gestohlen

Auf einer Baustelle an der Lüneburger Straße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Werkzeuge und Kabel gestohlen. Die Täter kletterten in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen über den Bauzaun und öffneten einen Lagercontainer. Daraus entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge und Ladegeräte sowie rund 50 Meter Kabel.

