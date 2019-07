Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher wurde gestört ++ Winsen - Unfall im Kreisverkehr

Winsen/Pattensen (ots)

Einbrecher wurde gestört

Heute (18.7.2019), gegen 2:45 Uhr brach ein Unbekannter in das Gemeindehaus am Kirchenweg ein. Der Täter hatte die Eingangstür aufgehebelt und war gerade dabei, sich an einer abgeschlossenen Bürotür zu schaffen zu machen, als er von einem Zeugen überrascht wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in die Dunkelheit.

Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. An der Eingangstür entstand ein Schaden von rund 1000 EUR.

Winsen - Unfall im Kreisverkehr

Weil er, nach eigenen Angaben, Gas- und Bremspedal verwechselt hatte, ist ein 78-Jähriger gestern mit seinem PKW im Kreisverkehr an der Hansestraße gegen einen vor ihm fahrenden Lkw geprallt. Der Mann fuhr gegen 11:30 Uhr seinem VW in den Kreisverkehr ein. Statt abzubremsen, beschleunigte er den Wagen und fuhr gegen das Heck des Lkw. Anschließend kollidierte der PKW des 78-Jährigen noch mit der Seitenschutzplanke. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell