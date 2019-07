Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher ließen Fluchtfahrzeug zurück ++ Winsen/Scharmbeck - Schmuck und Parfüm gestohlen ++ Hollenstedt - Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Seevetal/Maschen (ots)

Einbrecher ließen Fluchtfahrzeug zurück

Am Montagabend, gegen 18.50 Uhr wollten Diebe in eine Wohnung am Wiesenweg einbrechen. Ein Mann hatte zunächst an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses geklingelt. Nachdem niemand öffnete, kletterte er auf den Balkon im Hochparterre. Dort wurde er von der Bewohnerin überrascht. Der Mann sprang über das Geländer und lief weg. Eine Komplizin, die in einem Pkw vor dem Haus wartete, stieg aus und lief ebenfalls davon. Den Wagen ließen die beiden zurück. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Pärchen unerkannt entkommen.

Bei dem zurückgelassenen Fahrzeug handelte es sich um einen Opel Corsa, der in der Nacht zum 05. Juli 2019 in Seevetal/Over gestohlen worden war.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Winsen/Scharmbeck - Schmuck und Parfüm gestohlen

In der Ziegeleistraße kam es am Montag zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 10.45 und 14.30 Uhr haben die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und anschließend einige Räume durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Hollenstedt - Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende haben Diebe auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Molkenstäh insgesamt sechs Wohnmobile aufgebrochen. Während es bei einigen Fahrzeugen bei der Beschädigung des Schlosses blieb, wurden aus manchen Fahrzeugen Bauteile wie Heizungen oder Spannungswandler ausgebaut und gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 08.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Hollenstedt, Telefon 04165 8991.

