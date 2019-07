POL-WL: Einbrüche in Einfamilienhäuser ++ Hollenstedt - Mehrere PKW aufgebrochen ++ Winsen - Protestaktion auf Betriebshalle

Polizeiinspektion Harburg

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Zwei Einfamilienhäuser am Distelweg sind in der Nacht zu Sonntag von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 23 und 12 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu den Häusern, in dem sie die Terrassentüren aufhebelten. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht. Was die Täter dabei alles erbeuteten, ist noch unklar.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Distelweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Hollenstedt - Mehrere PKW aufgebrochen

auf dem Parkplatz nahe des Schützenfestgeländes an der Straße Schützenholz sowie an der Wohlesbosteler Straße sind in der Nacht zu Sonntag mindestens vier PKW aufgebrochen worden. In allen Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus den Autos nahmen Bargeld, Sonnenbrillen, eine Armbanduhr und Fahrzeugpapiere. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hollenstedt unter der Telefonnummer 04165 8991 entgegen.

Winsen - Protestaktion auf Betriebshalle

Am Sonntagabend, gegen 17:00 Uhr verschafften sich rund 40 Personen Zutritt zu dem Betriebsgelände eines Logistikunternehmens an der Borgwardstraße. Die Personen führten einen Lkw mit Kranaufbau mit. Innerhalb kürzester Zeit betraten die Personen das Dach einer großen Lagerhalle und installierten auf dem Dach mittels des mitgebrachten Krans einen großen Schriftzug. Vier Personen seilten sich anschließend vom Dach der Halle an der Außenfassade ab und installierten ein Banner.

Hintergrund der Aktion ist der Protest der Organisation Greenpeace gegen das Logistikunternehmen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Ein entsprechender Strafantrag wurde durch das Unternehmen gestellt. Zur Sicherung dieses Verfahrens wird die Polizei die Personalien der Beteiligten erheben.

Am Montag haben bereits acht Aktivisten das Hallendach verlassen. Ihre Personalien wurden festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass auch die übrigen Aktivisten in absehbarer Zeit ihren Protest beenden.

