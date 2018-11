POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Weinsberg: Vollsperrung der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim

Aktuell kommt es aufgrund eines Pannenfahrzeugs zu einer Vollsperrung der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Autobahnausfahrt Bad Rappenau. Ursache ist ein technischer Defekt an einem Schwertransporter. Infolge kommt es derzeit zu langen Staus. In Kürze erfolgen die Abschleppmaßnahmen sowie eine Ausleitung der Fahrzeuge über die Autobahnausfahrt Untereisesheim. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

