POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Buchen- Eberstadt: Tödlicher Verkehrsunfall Am Dienstag, gegen 21.10 Uhr kam es an der Einmündung der K3903 auf die L 582 bei Buchen Eberstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Golffahrer war auf der K3903 von Götzingen in Richtung Eberstadt unterwegs. Als er an der Kreuzung zur L 582 die Landesstraße überqueren wollte, kam auf dieser ein mit drei Personen besetzter VW Golf aus Richtung Osterburken (nachträgliche Korrektur) angefahren. Dieses Fahrzeug prallte in die Seite des VWs des 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der 28 Jahre alte Mann tödlich verletzt, die Insassen des zweiten Golfs wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden bei dem Unfall beträgt ca. 25.000 Euro. Über die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die L 582 voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

