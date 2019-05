Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewaffneter Raubüberfall am Supermarkt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem bewaffneten Raubüberfall am Dienstag, den 30.04.2019, in einem Markt an der Braker Straße.

Gegen 21:20 Uhr verließen drei 20, 26 und 42-jährige Mitarbeiterinnen den Markt, als sich ihnen ein bewaffneter Mann in den Weg stellte. Noch an der Tür forderte er die Frauen auf, in den Markt zurückzukehren. Die 26-jährige Frau verletzte er dabei leicht am Oberarm. Der Täter drohte den Frauen und drängte sie in das Büro des Supermarktes. Dort forderte er die Mitarbeiterinnen auf, Bargeld auszuhändigen. Daraufhin schloss er die Frauen in dem Büro ein und flüchtete mit dem Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Raubüberfall nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

