Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht in Altenhagen - beteiligter Lkw Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - Ein Mercedes Fahrer stieß am Freitag, 26.04.2019, an der Altenhagener Straße mit einem plötzlich abbiegenden roten Lkw zusammen. Der unbekannte Lkw Fahrer setzte seine Fahrt auf der Milser Straße fort.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 23-jähriger Bielefelder gegen 22:00 Uhr mit seinem Mercedes A-Klasse auf der Altenhagener Straße in Richtung Heepen unterwegs. Gleichzeitig kam ihm ein Lkw in Richtung Elverdissen entgegen. An der Ampelkreuzung bog der Lkw, für den Mercedes Fahrer unerwartet, nach links in die Milser Straße ab.

Während der unbekannte rote Lkw abbog konnte der 23-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stieß mit seinem Mercedes in die rechte Seite des Lkw. Der Mercedes war aufgrund starker Beschädigungen im Frontbereich nicht mehr fahrbereit. Der Lkw Fahrer setzte seine Fahrt fort und verschwand auf der Milser Straße.

Polizeibeamte sicherten bei der Unfallaufnahme Spuren der Kollision und schätzten den Sachschaden an dem Mercedes A-Klasse auf 4.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Ein Zeuge hatte noch versucht den beteiligten roten Lkw einzuholen - dies gelang ihm aber nicht. Er gab gegenüber den Polizisten an, der Lkw Fahrer habe einen dunklen Teint.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

