Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

DV/ BAB 2 - Gütersloh - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Rheda Wiedenbrück und Gütersloh ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Kreis Gütersloh mit seinem VW Golf den rechten Fahrstreifen der BAB 2 in Richtung Hannover. Eine 28-jährige polnische Staatsangehörige befuhr mit ihrem Toyota mit belgischer Zulassung ebenfalls die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover. Sie fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Als sie den VW Golf auf gleicher Höhe überholte, kam es nach bisher noch ungeklärter Ursache zwischen den beiden Pkw zu einer seitlichen Kollision. Dadurch schleuderte der VW Golf in die Mittelschutzplanke und kam im Anschluss quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Toyota kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem Graben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 25 000,- Euro geschätzt. Die Fahrzeugführer wurden mit Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr Gütersloh in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Dort verbleiben sie stationär, wobei keine Lebensgefahr besteht. Die Unfallaufnahme und Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Die Staulänge beträgt zurzeit ca. 2 km.

