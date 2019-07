Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal - Geld und Zigaretten entwendet ++ Neu Wulmstorf - Benzindiebe erwischt

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal - Geld und Zigaretten entwendet

Unbekannte brachen Freitagmorgen gegen 3 Uhr in einen Kiosk in der Mattenmoorstraße ein. Die Täter warfen zunächst eine Scheibe ein und gelangten so in die Räume. Aus dem Kiosk wurden Zigaretten und etwas Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Neu Wulmstorf - Benzindiebe erwischt

Zwei Benzindiebe wurden am Donnerstagabend gegen halb zehn in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße erwischt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkten die beiden Hamburger dabei, wie sie aus einem geparkten PKW Benzin abzapften. Dazu hatten die beiden Hamburger den Tank zunächst mit einer Schraube aufgebohrt. Gegen die 18 und 19 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahles eingeleitet. Der beschädigte VW der 57 Jährigen Geschädigten musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell