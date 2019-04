Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Ausweichmanöver eines Pkw Fahrer endet vor einem Stromverteilerkasten - Fahrzeugführer wird verletzt

Unna (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19.04.2019), um 00:15 Uhr, befuhr ein 58 jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit seinem schwarzen Opel Astra den Käthe-Kollwitz-Ring. Als er von der mittleren Spur auf die linke Fahrspur wechselte, um in die Rembrandtstraße abbiegen zu wollen, übersah er einen von hinten anfahrenden 22 jährigen Mann aus Holzwickede. Dieser wich mit seinem grauen Audi aus, fuhr links an dem abbiegenden Pkw vorbei und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten. Bei der Kollision verletzte sich der Holzwickeder augenscheinlich leicht und wurde durch eine RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw, dem Verteilerkasten, der dortigen Ampel, einem Verkehrsschild und an einer Hecke entstand durch den Verkehrsunfall Sachschaden von mehreren tausend Euro. /Tu.

