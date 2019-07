Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken Auto gefahren ++ Buchholz/Seppensen - Haustür hielt stand

Stelle (ots)

Betrunken Auto gefahren

Ein 62-jähriger Mann musste am Dienstagmorgen (23.07.2019) seinen Führerschein abgeben, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle auf der Straße Uhlenhorst aufgefallen war. Der Mann war gegen 04.20 Uhr kontrolliert worden. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,58 Promille. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Buchholz/Seppensen - Haustür hielt stand

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Straße Weizenkamp zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Unbekannte hatten sich an der der Tür eines Reihenhauses zu schaffen gemacht und dabei das Türblatt beschädigt. Die Verriegelung hielt jedoch stand. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell