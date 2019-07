Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrssicherheitstag vom Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg und die Verkehrswacht Harburg - Land e.V. veranstalten auch in diesem Jahr wieder einen Verkehrssicherheitstag. Am 03.08.2019, ab 12 Uhr, geht es an der A1, auf der Rastanlage Ostetal Süd los. Es werden wieder ganz unterschiedliche Themen aus der Logistikbranche vorgestellt.

So sind u.a. folgende Inhalte geplant:

Info -Stand der DEKRA verschiedene Fahrzeughersteller mit neuster Sicherheitstechnik toter Winkel am Lkw mit Der Spedition Heide Logistik Rauschbrille mit der Verkehrswacht Harburg Land e.V. Kraftfahrer-Initiative Bewegen mit Herz e.V. Spedition Johs. Martens mit Infostand SVG und Kravag Gurtschlitten Oltimer Fahrzeuge Polizei Infostand

und vieles mehr. Als Highlight wird ein Lkw-ÜBerschlagsimulator an dem Tag vor Ort sein.

Ort: A1 Rastanlage Ostetal Süd, Richtung Hamburg Zeit: 03.08.2019, ab 12:00 Uhr

Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizeikommissariat Winsen/Luhe

Andrea Möller POKin,

Telefon: 04171/796200



E-Mail: fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

