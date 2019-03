Polizei Hamburg

POL-HH: 190311-6. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.03.2019, 00:30 Uhr Tatort: Hamburg-Borgfelde, Klaus-Groth-Straße

Am frühen Samstagmorgen kam es in Borgfelde zu einem Sexualdelikt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ging die 25-jährige Geschädigte von der Borgfelder Straße kommend zu Fuß durch die Klaus-Groth-Straße. Sie ging an dem späteren Täter zunächst vorbei und bemerkte nach kurzer Zeit, dass der Mann sie verfolgte. Er trat an die Frau heran, hielt sie fest und drückte sie gegen eine Hauswand, wobei sein Geschlechtsteil entblößt war. Die 25-Jährige setzte sich zur Wehr und schrie den Mann an. Er flüchtete letztlich durch die Alfredstraße in Richtung Sievekingsallee.

Die Anzeigenerstattung erfolgte verspätet, sodass keine Fahndungsmaßnahmen mehr getroffen werden konnten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 20 bis 35 Jahre alt - etwa 1,75 m groß - "europäisches" Erscheinungsbild - dunkle Augenbrauen - "normale" Figur - trug eine schwarze Hose, eine dunkle Oberbekleidung sowie einen schwarzen Daunenmantel; darüber hinaus trug er unter der Kapuze seiner Oberbekleidung eine hellgraue Wollmütze

Die weiteren Ermittlungen hat die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernommen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

