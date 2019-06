Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer kollidiert an Kreuzung mit Radfahrerin - 17-Jährige wird leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Altlußheim (ots)

Die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, an der Kreuzung Salierstraße/Schillerstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer war in der Salierstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Schillerstraße abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden 17-jährigen Radfahrerin kam. Die junge Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

