Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 175. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

175. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg Am Mittwoch, dem 07.08.2019, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 175. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 07.08.2019 lautet: "Ihr fragt - Wir antworten" An diesem Abend stellen sich die Moderatoren des Stammtisches den Fragen der Gäste. Was man einen Polizisten schon immer mal fragen wollte, an diesem Abend hat man die Gelegenheit sich in einer allgemeinen Diskussionsrunde mit der Polizei auszutauschen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizeikommissariat Winsen/Luhe

Andrea Möller POKin,

Telefon: 04171/796200

E-Mail: fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

