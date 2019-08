Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg - Brand eines Einfamilienhauses am Freitag, den 02.08.2019

Neu Wulmstorf (ots)

Am Freitag geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße "Zur Heide" in Brand, was gegen 21:30 Uhr von mehreren Personen bemerkt und über Notrufe gemeldet wurde. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befand sich der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte mit ca. 50 Kameraden das Feuer bis halb zwei morgens, die Nachaufsicht dauerte noch bis zum vormittag an. Die Bewohner der umliegenden Häuser wurden aufgrund der engen Bebauung vorsorglich für die Zeit der Löscharbeiten evakuiert. Glücklicherweise hatten die ingesamt 9 Bewohner des brandbetroffenen Hauses und der Einliegerwohnungen - darunter eine Familie mit 4 Kindern - das Brandobjekt rechtzeitig verlassen können, so dass keine Personen verletzt wurden. Das Haus wurde für die Brandermittlungen beschlagnahmt und ist mitsamt der Einliegerwohnungen infolge des Brandes und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf deutlich über 100.000 Euro Schaden. Im Rahmen der Brandermittlungen wurde noch die Nacht ein 44-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, den Brand womöglich herbeigeführt zu haben. Der Festgenommene wurde am Samstag nach einer ärztlichen Begutachtung in eine psychatrische Klinik eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

