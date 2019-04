Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Unbekannter im Wohnmobil

Möhnesee (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, wunderte sich die Besitzerin eines Wohnmobiles nicht schlecht, als sie von ihrem Bekannten auf eine fremde Person in ihrem Wohnmobiles am Stockumer Weg in Körbecke aufmerksam gemacht wurde. Der Unbekannte saß dort auf dem Fahrersitz. Der Bekannte der Frau forderte nun den Mann auf das Wohnmobil zu verlassen und zu gehen. Er gab noch an, dass er dort nur schlafen wollte. Eine Nachschau ergab, dass der unbekannte Täter keine Sachen aus dem Wohnmobil entwendet hatte und auch keine Aufbruchspuren vorhanden waren. Als er sich entfernte kam noch eine zweite Person zu ihm, die aber von den Zeugen nicht näher beschrieben werden konnte. Die kurz darauf eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte die beiden nicht mehr auffinden. Der Unbekannte wird als zirka 35 Jahre alt, schätzungsweise 165 cm lang mit drei-Tage-Bart, beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen roten Pullover. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

