Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Seat beschädigt

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen 9 Uhr und 10.20 Uhr parkte eine Frau ihren weißen Seat Leon in der Straße Kleiner Hellweg in Geseke. Bei ihrer Rückkehr zum Wagen stellte sie fest, dass die Abdeckung ihres linken Außenspiegels auf dem Boden lag. Weiterhin wies der linke Kotflügel Beschädigungen auf. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien sicherzustellen. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

