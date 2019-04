Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrradfahrer stieß mit Jogger zusammen

Soest (ots)

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Soest befuhr am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, mit seinem Rad die Nöttenstraße in Richtung Aldegreverwall. Da die Ampelanlage am Nöttentor/Aldegreverwall Rotlicht zeigte, wollte er nach rechts über den abgesenkten Bordstein des Gehweges in den Verbindungsweg in Richtung Aldegeverwall fahren. Ein 51-jähriger Jogger aus Soest lief zu diesem Zeitpunkt aus dem Verbindungsweg heraus. Auf dem Gehweg kam es dann zum Zusammenstoß. Aufgrund der tief stehenden Sonne hatte der Radfahrer den Jogger zu spät erkannt. Nach dem Unfall leistete eine zufällig vorbeifahrende Ärztin Erste-Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf. Der 51-Jährige wurde anschließend stationär im Klinikum der Stadt Soest aufgenommen. (reh)

