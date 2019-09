Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kennt diese Männer?

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Die Polizei Bielefeld sucht zwei Männer, die am Samstag, den 21.03.2019, einen 18-jährigen Mann an der Stresemannstraße bedrängten und ihm eine hohe Summe Bargeld abnahmen.

Der 18-jährige Bielefelder hielt sich gegen 02:00 Uhr auf dem Boulevard auf, als ihn zwei ihm unbekannte Männer ansprachen. Sie schlugen ihm vor, in ein nahegelegenes Café zu gehen. Der junge Mann schloss sich dem Duo an. Die beiden fragten ihn mehrmals, ob er denn Geld dabei hätte. Dann redeten sie auf ihn ein, doch Geld abzuheben. Der alkoholisierte Bielefelder fühlte sich von den beiden Männern bedroht und folgte ihrer Aufforderung. Die drei gingen zu einem Geldinstitut an der Kreuzung Stresemannstraße und Herforder Straße. Im Außenbereich der Bank hob der 18-Jährige eine hohe Bargeldsumme vom Geldautomaten ab. Die beiden Männer nahmen die Scheine an sich und ließen den jungen Mann zurück.

Die Polizei Bielefeld sucht nun mit Fahndungsfotos nach den beiden Männern.

Wenn Sie diese beiden Männer kennen, mögen Sie sich an das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 wenden.

