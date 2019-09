Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogendealer geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Streifenbeamte nahmen am Mittwoch, den 04.09.2019, einen 23-jährigen Mann an der Weststraße fest, der scheinbar mit Drogen dealte und per Haftbefehl gesucht worden war.

Die Beamten einer Zivilstreife beobachteten gegen 18:30 Uhr zwei verdächtige Männer, die die Siegfriedstraße in Richtung Siegfriedplatz entlang gingen. Als sich die Polizisten als solche zu erkennen gaben, ergriff einer der Männer die Flucht.

Die Beamten nahmen unvermittelt die Verfolgung auf. Während der Flüchtige auf der Weststraße entlanglief, warf er mehrere kleine, weiße Kügelchen in einen angrenzenden Vorgarten. Er setzte seine Flucht über die Stapenhorststraße weiter fort und lief dann in die Friedrichstraße. Dort konnte er von den Polizeibeamten gestellt werden.

Die weißen Kügelchen entpuppten sich als mit Drogen gefüllte Bubbles. Vermutlich handelte es sich dabei um Kokain. Die Beamten sammelten insgesamt 26 Stück aus dem Vorgarten ein.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 23-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz zwei Haftbefehle ausstanden. Folglich nahmen sie den jungen Mann fest.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell