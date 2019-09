Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher steigen in Kiosk ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - In der Nacht auf Mittwoch, den 04.09.2019, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kiosk an der Gütersloher Straße und erbeuteten Zigaretten, Briefmarken und Bargeld.

Zwischen dem 03.09.2019, 18.45 Uhr, und dem 04.09.2019, 07:30 Uhr, gelang es Einbrechern über ein Fenster in den Kiosk an der Gütersloher Straße, in der Nähe der Kreuzung zur Kasseler Straße, einzusteigen. Um an das hohe Fenster zu gelangen, nutzten sie offenbar einen Metallcontainer als Steighilfe, den sie zunächst vor die Gebäudefront schieben mussten.

Im Verkaufsraum des Kiosks steckten sie nahezu alle Zigaretten ein und nahmen ebenfalls Briefmarken und Bargeld mit. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer hat etwas gesehen oder gehört? Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

