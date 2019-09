Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherduo versteckt sich im Heuhaufen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2, Heepen - Am Dienstag, den 03.09.2019, nahmen Beamte der Autobahnpolizei zwei Tatverdächtige auf dem Gelände einer Reitanlage fest, nachdem sie sich mit den Männern eine Verfolgung von der Autobahnraststätte querfeldein bis zur Bechterdisser Straße geliefert hatten.

Die Streifenwagenpolizisten bemerkten gegen 17:30 Uhr einen Mann auf der A2, der zu Fuß auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Rastanlage Lipperland Süd unterwegs war. Die Beamten wendeten und fuhren mit ihrem Streifenwagen auf das Gelände der Rastanlage. Der Mann kam ihnen nun entgegen. Doch bei dem Anblick des Streifenwagens machte er unvermittelt kehrt und flüchtete. Dazu kletterte er über einen Zaun und lief weiter in Richtung Evenhausener Straße. Augenblicklich nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Diese führte sie an einen Feldweg, wo sie einen weiteren Mann erkannten, der ebenfalls die Flucht ergriff, als er auf den Streifenwagen aufmerksam wurde. Zu Fuß verfolgten die Polizisten nun den zweiten Mann zunächst über einen kleinen Bachlauf, dann durch eine Böschung zurück zur A2 in Richtung Hannover. In Höhe einer Brücke verließ der Mann die Autobahn wieder und rannte auf das Gelände einer Reitanlage. Mit dem Einverständnis des Eigentümers durchsuchten die Beamten den Pferdehof. In einer Scheune wurden sie fündig. In einer Pferdebox, unter einem Heuhaufen entdeckten sie dabei nicht nur den flüchtigen Mann, sondern einen weiteren, dritten, Unbekannten. Auch dieser schien allen Grund gehabt zu haben, sich vor der Polizei zu verstecken. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten einen größeren Geldbetrag, drei Mobiltelefone, diverse Fahrzeugpapiere, Ausweise und einen Pkw-Schlüssel. Dieser passte zu einem Audi mit polnischem Kennzeichen, der unverschlossen und unbesetzt auf dem Gelände der Rastanlage stand. In dem Pkw befand sich diverses Aufbruchswerkzeug sowie Diebesgut aus Hamburg und Dortmund.

Währenddessen erstattete eine 49-jährige Frau aus Engerloh Anzeige, da am Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, drei Geldbörsen aus einem Auto an der Salzufler Straße gestohlen worden waren. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein Paar an der dortigen Gaststätte auf und beobachtete drei Männer, die sich ohne Fahrzeug in dem Gebiet aufhielten.

Die Polizeibeamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest und nahmen sie mit ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen die 21- und 25-jährigen Georgien dauern weiter an.

