POL-BI: Ungewöhnlicher Hundetransport aus Osteuropa bei Herford gestoppt

Bereits am Donnerstag, den 29.08.2019, erwischten Beamte der Autobahnpolizei Bielefeld auf der A 2 einen überladenen Sprinter. Ein Teil der Ladung bestand aus vier Hunden in Käfigen.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 13:30 Uhr einen auf der A2 in Richtung Dortmund mit Hunde-Käfigen beladenen Kastenwagen. Beamte der Autobahnpolizei sahen den Mercedes Sprinter aus Lettland auf der A 2 und hielten ihn anschließend auf einem Parkplatz bei Herford an.

Neben Unmengen an verschiedenstem Gepäck und Waren, die für diverse Kunden in Irland vorgesehen waren, befanden sich auch vier Hunde in Transportboxen im Fahrzeug. Diese sollten aus Estland und Lettland zu ihren neuen Besitzern nach Irland gebracht werden. Neben einer tiergerechten Unterbringung fehlte es an wichtigen veterinärmedizinischen Unterlagen für internationale Tiertransporte.

Die Polizisten erhielten daraufhin am Anhalte Ort Unterstützung durch das Veterinäramt Herford sowie eine Kontrollgruppe des Zoll.

Das Veterinäramt Herford brachte die Hunde in einem nahegelegenen Tierheim unter, wo sie sich von der bis dahin schon langen Reise über Nacht erholen, und die fehlenden Untersuchungen durchgeführt werden konnten.

Die Untersuchungen der Zollbeamten erforderten den Einsatz von viel Muskelkraft beim Ent- und Beladen des bis unter das Dach beladenen Fahrzeugs und ergaben keine Beanstandungen.

Eine anschließende Wägung zeigte, dass das Fahrzeug selbst ohne die Hunde um über 44% (> 1,4t) überladen war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin bis zur Erlangung der nötigen Transportpapiere sowie dem Abladen der überschüssigen Ladung untersagt.

Den 31-jährigen Fahrer aus Lettland erwarten nun zwei Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Binnenmarkt-Tierseuchen-Schutzverordnung sowie erheblicher Überladung.

Die Gesamtstrafe beläuft sich auf 765 Euro.

