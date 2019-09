Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten stellen PKW-Dieb

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Polizeibeamte nahmen am Mittwoch, den 04.09.2019, an der Mühlenstraße nach kurzer Verfolgung einen PKW-Dieb fest. Der Täter stand unter Einfluss von Drogen und besaß keinen Führerschein.

Gegen 03:20 Uhr fiel Polizisten an der Kreuzung Heeper Straße/ Teutoburger Straße ein schwarzer Audi A5 Sportback auf. Der PKW hielt auf der Geradeausspur vor der Ampel und bog bei Grünlicht plötzlich nach links in die Heeper Straße Fahrtrichtung stadtauswärts ab. Als der Streifenwagen dem Audi folgte, bog der Audi-Fahrer von der Heeper Straße nach rechts in die Mühlenstraße ab und beschleunigte seinen Wagen, so dass die Beamten ihn aus den Augen verloren.

Im Sackgassenbereich der Ravensberger Straße, kurz vor der Mühlenstraße, erblickten die Polizisten wenig später die Rückleuchten des Flüchtigen. Die Fahrertür des Audis öffnete sich, der Fahrer sprang heraus und flüchtete zu Fuß über die Mühlenstraße. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und stellten den Flüchtigen, der versuchte sich in einem Garten hinter einem Busch zu verstecken.

Sie nahmen den polizeibekannten 33-jährigen Bielefelder vorläufig fest. Die Ermittlungen ergaben, dass er den Audi im Laufe der Nacht an der Straße Hohes Feld entwendet hatte. Der 33-Jährige besitzt keinen Führerschein und zeigte Drogentypische Ausfallerscheinungen, so dass ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell