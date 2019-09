Polizei Bielefeld

POL-BI: Aggressiver Autofahrer nimmt Verfolgung auf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hillegossen - Nach Unstimmigkeiten zwischen zwei Fahrern auf der Autobahn, kam es am Freitag, den 30.08.2019, zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz an der Bielitzer Straße - Zeugen gesucht.

Ein 26-jähriger Bielefelder befuhr die A2 in Richtung Hannover. Auf Höhe der Anschlussstelle Gütersloh, wechselte der Fahrer vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen.

Von hinten näherte sich ein weiterer Pkw und fuhr sehr nah auf. Währenddessen betätigte der Fahrer die Lichthupe. Nachdem er den Überholvorgang abgeschlossen hatte, ordnete sich der Bielefelder wieder rechts ein. Der unbekannte Fahrer überholte und setze sich vor sein Fahrzeug. Dabei fuhr er so langsam, dass sich der Bielefelder genötigt fühlte, das Auto zu überholen. Der unbekannte Fahrer nahm daraufhin die Verfolgung auf.

Der 26-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Bielefeld Ost ab und steuert den Parkplatz eines Möbelgeschäfts an. Der Unbekannte folgte ihm bis dorthin und stieg zeitgleich mit ihm aus. Er drohte dem Bielefelder mit einer Anzeige und schlug ihm vor, die Angelegenheit hinter einem Busch zu regeln. Dann aber schlug er ihn unvermittelt mit der Faust in den Bauch. Der 26-Jährige ging daraufhin in das Möbelgeschäft, um dem aggressiven Mann aus dem Weg zu gehen. Dieser stieg in sein Auto und fuhr davon.

Der Fahrer war etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte graue Haare.

Die Polizei Bielefeld bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. Die Ermittler suchen insbesondere ein Paar, das sich zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nähe befand und den Täter und sein Fahrzeug gesehen haben könnte.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521-5450 entgegen.

