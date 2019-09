Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht flüchtigen Fahrradfahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Theesen-

Ein Radfahrer flüchtete am Montag, den 02.09.2019, nach einem Unfall an der Malachitstraße. An einem geparkten PKW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein 39-jähriger Bielefelder an der Malachitstraße einen Fahrradfahrer, der frontal gegen einen auf der Fahrbahn parkenden Honda Civiv stieß. Der Radfahrer fuhr von dem Fußweg zur Jöllenbecker Straße kommend in die Malachitstraße. Er setzte nach dem Aufprall auf der Motorhaube des Wagens seine Fahrt weiter in Richtung Wörheider Weg fort. Der Zeuge informierte den PKW-Halter, der die Polizei benachrichtigte.

Der Fahrradfahrer soll circa 18 bis 25 Jahre alt, schlank, mit schwarzen kurzen Haaren, 3-Tage-Bart und von sportlicher Statur sein. Er trug eine kurze Sporthose, ein weißes T-Shirt und einer Sport Tasche, möglicherweise Tennistasche. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike mit neonfarbenen Streifen handeln.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

