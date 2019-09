Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Installateur erbeutet Schmuck und Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst und Brackwede - Am Freitag, den 30.08.2019, waren falsche Wasserinstallateure unterwegs und versuchten ihr Glück bei zwei Haushalten - Einmal waren sie erfolgreich.

Gegen 14:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Stieghorst einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke. Er gab an, dass in der unmittelbaren Nähe ihres Hauses ein Rohrbruch gewesen sei. Nun müsse ein Mitarbeiter prüfen, ob die Wohnung der älteren Dame ebenfalls betroffen sei. Kurz darauf klingelte es bereits an ihrer Wohnungstür an der Detmolder Straße. Zwei Männer gaben sich als Wasserinstallateure aus und baten darum, hereingelassen zu werden. Doch die clevere Frau wurde misstrauisch und schickte die Männer fort. Daraufhin rief sie bei den Stadtwerken an. Die bestätigten ihre Vermutung, dass es sich um Betrüger gehandelt hatte, denn von Seiten der Stadtwerke habe niemand eine Prüfung veranlasst und Mitarbeiter zu ihrer Wohnung entsandt. Die Seniorin verständigte die Polizei und erstatte Anzeige wegen versuchten Betrugs. Die falschen Handwerker waren, ihrer Beschreibung nach, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Einer von ihnen war etwa 1,90 Meter groß und trug ein helles Hemd. Der andere war 1,80 Meter groß und trug ein helles T-Shirt.

Einer der beiden Männer unternahm scheinbar einen weiteren Versuch bei einer älteren Dame in Brackwede. Auch sie hatte gegen 14:00 Uhr einen Anruf erhalten, bei dem der Anrufer vorgab, von den Stadtwerken zu sein und gleich einen Mitarbeiter zu schicken. Gegen 15:30 Uhr klingelte ein Mann an ihrer Wohnungstür an der Hauptstraße und bat um Einlass, um die Wasserleitungen zu kontrollieren. Die Seniorin schenkte ihm Glauben und ließ ihn eintreten. Er ging in das Badezimmer und drehte dort den Wasserhahn auf. Dabei bat er die Bielefelderin, ihm zu helfen und das Wasser in der Küche aufzudrehen. Nach etwa einer halben Stunde verließ der vermeintliche Handwerker die Wohnung. Später stellte die ältere Dame fest, dass Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlte und Schmuck aus eine Kommode entnommen worden war.

Der Mann war 1,90 Meter groß, hatte dunkelblonde Haare und trug einen Monteuranzug.

Hinweise zu den Betrügern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

