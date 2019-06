Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ BMW beschädigt

Coesfeld (ots)

Der weiße BMW einer Marlerin ist am Sonntag (2. Juni) im Zeitraum zwischen 8.30 und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Coesfelder Straße in Dülmen beschädigt worden - möglicherweise durch ein umstürzendes Fahrrad. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass ein Mann (ca. 30-35 Jahre alt, kurze blonde leicht gelockte Haare, bekleidet u.a. mit einem grünen T-Shirt) sein Fahrrad neben dem BMW abgestellt hatte. An dem Rad war ein großer brauner Hund angeleint. Das Rad kippte kurz darauf um - möglicherweise gegen das Auto. Am BMW entstand ca. 800 Euro Sachschaden. Der junge Mann fuhr später davon. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

