Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber erbeuten Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntag, den 01.09.2019, überfielen zwei maskierte Männer ein Wettbüro an der Hauptstraße und verletzten einen Mitarbeiter.

Gegen 23:00 Uhr betraten die unbekannten Männer das Wettbüro in der Nähe der Kreuzung zur Berliner Straße. Einer der beiden trat unvermittelt hinter den Verkaufstresen und besprühte den 42-jährigen Mitarbeiter zweimal mit Tränengas. Während der erste Mann, den Mitarbeiter aufforderte, das Geld herauszugeben, stand der zweite an der Eingangstür Schmiere. Er war mit einer Pistole bewaffnet. Als der Mittarbeiter seiner Aufforderung nicht sofort nachging, griff der maskierte Mann selbständig in die Kasse und entnahm das darin befindliche Bargeld. Der 42-Jährige machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin kam ihm ein 64-jähriger Kunde zur Hilfe. Er nahm einen Stuhl und warf ihn in Richtung des Räubers. Beide maskierten Männer flüchteten aus dem Wettbüro. Ein weiterer Zeuge beobachtete, wie die Unbekannten zum Treppenplatz rannten und ihren Weg weiter in Richtung der Straße Vogelruth fortsetzten.

Beide Männer sind etwa 1,70 Meter groß und waren schwarz gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 15 nimmt Hinweise zu den beiden Tätern unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell