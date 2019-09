Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter reißen Fußgängerin Kette vom Hals

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Am Freitagmittag, den 30.08.2019, erschien eine Bielefelderin in Begleitung eines Zeugen bei der Polizei, um einen Raub an der Gaswerkstraße anzuzeigen. Den Tätern gelang mit einer erbeuteten Halskette die Flucht.

Eine 55-jährige Bielefelderin ging gegen 11:00 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Gaswerkstraße in Richtung Gotenstraße als ihr zwei Männer entgegenkamen. In dem Moment, indem sich der Vorangehende in Höhe der Bielefelderin befand, fasste er ihr T-Shirt und zog sie gewaltsam zu sich heran. Der Täter griff ihre Gold-Halskette, die zerriss, und zog sie ihr vom Hals. Die Räuber flüchteten über die Gotenstraße in Richtung Gütersloher Straße. Ein 18-jähriger Arbeiter der nahegelegenen Baustelle bemerkte die Tat und gab sich als Zeuge zu erkennen. Zusammen mit dem Opfer suchte er die Polizeidienststelle auf.

Opfer und Zeuge beschrieben die Täter als circa 18 bis 20 Jahre alt, 180 cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren und sportlich schlank. Einer trug ein orangefarbenes T-Shirt und Bluejeans, der Andere ein beigefarbenes Cappy, eine blaue hüftlange Regenjacke mit einem roten und weißen Streifen im Bauchbereich und eine Bluejeans.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

