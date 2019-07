Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: "Ich kaufe nichts! Ich klaue immer!"

Koblenz (ots)

So die Aussage einer 12-Jährigen gegenüber der aufnehmenden Polizeibeamtin bei der ersten Befragung, nachdem das Kind am 18.07.19, 14.45 Uhr, beim Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Koblenzer Görgenstraße erwischt wurde. Gemeinsam mit einer 13-Jahre alten Freundin hatte sie dort insgesamt fünf Oberteile im Wert von 34 Euro gestohlen. Da fehlen sogar der Polizei die Worte...

