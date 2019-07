Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand auf der Karthause - Brandursache steht fest

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 17.07.2019, 16.10 zum Brand in einem Mehrfamilienhaus im Koblenzer Stadtteil Karthause, Naumburger Straße. Zwischenzeitlich haben die Brandermittler der Kripo Koblenz ihre Untersuchungen abgeschlossen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand steht die Auslösung des Brandes mit den dort durchgeführten Dacharbeiten in Verbindung.

