Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 17.07.2019, wurde ein 69 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Clemensstraße / Neustadt schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer eines Pkw stand in der Neustadt, aus Richtung Mainzer Straße kommend auf dem Geradeaus- / Linksabbiegerstreifen vor der "Rot" zeigenden Ampel. Rechts von ihm hielt der Radfahrer an. Als die Ampel "Grün" zeigte, fuhr der 80-Jährige an, um die Kreuzung geradeaus in Richtung Poststraße zu überqueren. Gleichzeitig fuhr aber auch der Radfahrer an, der nach links abbiegen wollte. Durch die Kollision und dem anschließenden Sturz zu Boden wurde der Radfahrer verletzt (diverse starke Prellungen) in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

