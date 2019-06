Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Schloßpark/ Unter Drogen am Steuer

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizisten am Freitag, 21.06.2019 um 22.30 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer aus Werne Am Schloßpark in Nordkirchen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und verboten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Nun erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei", ein Monat Fahrverbot und eine kostenpflichtige Nachschulung.

