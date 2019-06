Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Brokweg/ Opel zerkratzt

Coesfeld (ots)

Ein 51-jähriger Lüdinghausener stellte seinen Opel Insignia am Freitag, 21.06. 2019 gegen 19 Uhr am Brokweg in Dülmen ab. Als er am Samstagmorgen, 22.06.2019 gegen 07.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte linke Seite des Autos von vorne bis hinten mit einem Kratzer versehen war. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

