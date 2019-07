Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall in Koblenz-Güls?

Koblenz (ots)

Am Montag, 15.07.2019 erschien in den Abendstunden eine Mutter mit ihrem 9-jährigen Sohn bei der Polizei in Koblenz, um einen eventuellen Unfall zu melden. Ihr Sohn war gegen 11.00 Uhr mit seinem Rad in der Planstraße unterwegs. Hierbei stieß er mit dem Fahrrad gegen ein Auto, welches in Höhe der Hausnummer 1 seitlich der Fahrbahn in Längsstellung geparkt war. Wenig später schilderte der Junge den Vorfall seiner Mutter, die den besagten Pkw, vermutlich ein blaues Coupé, nicht mehr vor Ort antreffen konnte. Dieser müsste, wenn überhaupt, im Bereich der Heckklappe beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

