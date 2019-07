Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Kfz-Kennzeichen in der Laubach geklaut

Koblenz (ots)

Am Montag, 15.07.2019 stellte der Eigentümer eines blauen Renault Clio fest, dass beide Kennzeichen seines Fahrzeugs am vorangegangenen Wochenende abgeschraubt und gestohlen wurden. Der Pkw war in der Laubach geparkt. Die Kennzeichen lauten: KO-PC 247. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz: 0261-1030.

