Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Stoffdach aufgehebelt

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 16.07.2019 wurde in der Koblenzer Mauritiusstraße ein grauer Fiat aufgebrochen. Unbekannte hebelten das faltbare Stoffdach auf, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus diesem wurden eine Sonnenbrille und eine E-Zigarette geklaut. Schaden 400 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

