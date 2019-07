Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Heuballen am Kühkopf angezündet

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2019, wurde der Koblenzer Polizei der Brand von zwei Heurundballen auf einer Wiese in der Nähe des Forsthauses am Kühkopf zwischen Koblenz und Waldesch gemeldet. Die Brandstelle liegt an der B 327, circa 500 Meter von der Einfahrt zum Forsthaus entfernt, in Richtung Waldesch auf der rechten Seite. Das Feld ist über einen Parkplatz und den daran angrenzenden Waldweg erreichbar. Aufgrund der Witterung kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden, zumal aufgrund der Spurenlage davon ausgegangen werden kann, dass die Ballen kurz zuvor noch bewegt wurden. Das Feuer wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

