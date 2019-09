Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Hoberge, Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bielefeld (ots)

Am Sonntag dem 01.09.2019 erhielten Polizei und Rettungsdienst Kenntnis von einem Unfall mit einem schwer verletzten Motoradfahrer. Ein 44-jähriger Rostocker befuhr mit einem Kraftrad Ducati die Dornberger Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe Twelbachtal kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Sportwagen der Marke Maserati, welcher von einem 76-jährigen Herforder geführt wurde. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dornberger Straße bis 17:15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

