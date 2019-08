Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Gespann kippt auf der BAB 2 um

Bielefeld (ots)

FK / BAB 2 - Bad Oeynhausen - Am Freitag, gegen 20:35 Uhr, befuhr eine 56-jährige Frau aus Siegen mit ihrem VW Passat mit Anhänger, auf dem sich ein weiterer PKW befand, die BAB 2 in Richtung Dortmund. Vor dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen geriet sie nach rechts auf den dortigen Seitenstreifen, der hier rechts von der Fahrstreifenbegrenzung eingefräst ist und bei Befahren deutliche Abrollgeräusche erzeugt. Dadurch erschreckte sich die Fahrerin und lenkte stark nach links. Hierdurch wurde die Fzg-Kombination aufgeschaukelt und geriet ins Schleudern. Der Anhänger kippte dabei um und blieb auf dem Dach des aufgeladenen Audi auf der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Zugfahrzeug und der Anhänger nebst Ladung wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die BAB 2 kurzzeitig gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

