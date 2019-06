Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leichtkraftrad landet im Straßengraben

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, K 414, Sudheim-Suterode

Fr., 14. Juni 2019, gegen 18.15 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (ri). Ein 16-Jähriger aus Hattorf befährt mit seinem Leichkraftrad die K 414 in Richtung Suterode. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und landet im Straßengraben. Bei dem Sturz wird er leicht verletzt, an der Yamaha entsteht ein Schaden von ca. 500 Euro.

