POL-BI: Kreis Paderborn, Altenbeken - Hakenkreuz in Kirchtür geritzt

Am gestrigen Samstag, dem 31.08.2019 fiel eine zunächst unbekannte, scheinbar verwirrte, Person in Altenbeken auf dem Bahnhofvorplatz auf, die verfassungsfeindliche Symbole (Hitlergruß, Ausruf "Heil Hitler") zeigte. Zugleich warnte er vor Salafisten, die sich in Kirchen aufhalten sollen. Im Verlauf des Tages wurden an zwei Kirchen in Schwaney und Buke Sachbeschädigungen durch nationalsozialistische Symbole festgestellt. Weitere Hakenkreuze entdeckten Berechtigte an der Tür des Pfarrheims in Altenbeken. Am frühen Nachmittag erschien eine männliche Person im St. Vincenz Krankenhaus in Paderborn und verlangte den Kardinal zu sprechen. Zuvor bedrohte er das anwesende Personal. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeikräfte kurze Zeit später einen deutschen Staatsangehörigen in Gewahrsam, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit wurde der 42jährige vorläufig in der Psychiatrie untergebracht. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat Staatsschutz des PP Bielefeld übernommen und dauern an.

