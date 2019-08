Polizei Hagen

POL-HA: Transporterdiebstahl in Helfe

Hagen (ots)

Am Mittwochabend erschien ein 25-jähriger Mann auf der Polizeiwache Hoheleye. Er schilderte den Diebstahl seines Ford Transit, der während seines einwöchigen Urlaubes stattfand. Der Eigentümer hatte den Wagen am 14.08.2019, gegen 14:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Am Bügel abgestellt. Dienstagabend, 21:45 Uhr, war der Wagen nicht mehr an seinem Platz. Der Beutewert liegt bei rund 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell